Новый год за границей: куда лететь, вакцинный туризм, пускают ли со «Спутником» в Израиль

Приближается Новый год, и многие россияне начинают планировать отдых, в том числе заграничный. Кстати, в новогодние каникулы можно совместить приятное с полезным — поездку за рубеж с вакцинацией признанным в Европе препаратом. Подробности — в обзоре ФАН.

Куда лететь на Новый год

В настоящее время российским туристам доступны для поездок более сотни стран. Многие государства пускают россиян при условии вакцинации препаратом «Спутник V» (другие варианты менее предпочтительны) или при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста. Значительная часть привлекательных для гостей из России стран старается минимизировать ограничения для туристов.

С полным списком государств, где хотят видеть туристов из России, и с условиями, на которых их примут, можно ознакомиться на портале Samokatus.ru.

Если говорить о наиболее популярных направлениях для новогоднего отдыха, то в первую очередь упомянем Египет, Турцию, Грецию, Кипр, Болгарию, Хорватию. Там нашим соотечественникам рады, и, хотя цены на фоне ажиотажного спроса растут, можно еще успеть найти вполне приемлемые варианты по перелету и проживанию.

Однако есть нюансы, на которые нужно обязательно обратить внимание. Первое — это перелет. Со многими популярными у туристов странами Россия уже возобновила авиасообщение. В основном самолеты на этих направлениях летают из Москвы. При этом, покупая билет с пересадкой, нужно быть внимательным. Через европейские города россиян, даже при наличии сертификата о вакцинации и ПЦР-теста, могут просто не пропустить или отказать в посадке на рейс еще в России. Такие тонкости лучше уточнять у авиаперевозчика, и — совет бывалых путешественников — все так быстро меняется, что лучше не гонитесь за дешевизной, а покупайте возвратные билеты. На штрафе при возврате вы в любом случае потеряете меньше, чем на пропавшем билете.

Ну и второе — нужно внимательно ознакомиться, какие правила профилактики коронавирусной инфекции действуют в выбранной для отдыха стране, — это убережет от неприятностей.

ФБА «Экономика сегодня» /

Тонкости вакцинного туризма

Вакцинный туризм — довольно модная нынче тема у тех, кто надеется обеспечить себе возможность беспрепятственно путешествовать по Европе. Привиться западными вакцинами гражданам России можно во многих европейских странах. Если человек организует себе вакцинный тур самостоятельно, прививка, как правило, бесплатна. Особенно в этом плане у россиян котируется Хорватия, где еще с лета принимают российских туристов. Вакцинация в этой стране бесплатная, в том числе для иностранцев, но есть свои тонкости, о которых пишут многие пользователи. Большинство россиян ищет однокомпонентную вакцину, чтобы не ездить дважды. Сертификат приходит на электронную почту.

Некоторые устраивают себе вакцинные туры для ревакцинации, тем более, что, например, Австрия и Италия готовы вводить бустерную дозу европейской вакцины привившимся «Спутником V», а затем выдавать сертификат европейского образца.

Услугу по организации вакцинации за границей предлагают и некоторые российские турагентства. В этом случае прививка может быть платной.

В целом наличие европейского сертификата о прививке (российские вакцины еще официально не признаны Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств) — вещь довольно удобная. Но тут важно помнить: наличие сертификата о прививке признанными на Западе вакцинами не дает россиянам автоматически права посещать большинство европейских стран с туристическими целями. Вас могут как не выпустить из России, так и не впустить в европейскую страну. Для посещения большинства стран Европы нужно иметь веские основания, а правила довольно быстро меняются.

Еще один волнующий многих вопрос: не опасно ли для здоровья заливать в свой организм «компот» из российской и западной вакцин. Как говорят специалисты, информации на этот счет пока недостаточно. Тем не менее большинство медицинских экспертов не видит в таких вакцинных комбинациях каких-то серьезных опасностей для здоровья.

ФБА «Экономика сегодня» / Вячеслав Березниченко

А как с Израилем?

Российская вакцина «Спутник V» уже одобрена в десятках стран, ее официальная регистрация ВОЗ планируется к концу года. На этом фоне появилась информация, что россиян, привитых «Спутником V», начнут пускать в Израиль, который постепенно открывается для вакцинированных туристов. Туда уже пускают граждан, привитых признанными ВОЗ вакцинами. С 15 ноября ожидалось открытие этой страны и для россиян, привитых «Спутником V». Увы, этого не случилось. Сейчас срок открытия перенесен на 1 декабря. Но, как мы знаем, все меняется очень быстро, так что запасемся терпением.

Мнение Геннадия Онищенко

Известный российский политик и врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что ВОЗ может намеренно затягивать признание российской вакцины, но это обстоятельство не должно мешать людям посещать своих близких.

«Израиль с его высоким уровнем охвата граждан вакцинацией так или иначе должен был открыться. Что касается того, что туда планируют пускать тех, кто привился «Спутником V», а это в большинстве россияне, — это, на мой взгляд, вполне логично. Надеюсь, никаких сюрпризов не будет, и с 1 декабря наших бывших соотечественников, живущих в этой стране, смогут спокойно посещать родственники и друзья. А по поводу стенаний о признании или непризнании ВОЗ нашей вакцины скажу так: я давно предлагаю прекратить спекуляции на этой теме. ВОЗ обычно признает вакцины, которые сама планирует закупать для развивающихся стран. В сегодняшних действиях этой организации я усматриваю признаки ангажированности, которая только вредит координации усилий в борьбе с пандемией», — подчеркнул Онищенко.

Отметим, в Израиле граждан, привившихся «Спутником V», ждет дополнительная проверка, которая, вероятно, должна помочь отсеять обладателей поддельных сертификатов.