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Причиной смерти актера Игоря Савочкина стали проблемы с печенью

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 15:36
Общество
Причиной смерти актера Игоря Савочкина стали проблемы с печенью
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 18 ноября. Стала известна причина смерти звезды «Ночного дозора» Игоря Савочкина. В последнее время актер боролся с онкологией.

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти Игоря Савочкина стали проблемы с печенью. Сообщается, что у артиста произошла печеночная декомпрессия. Кроме того, актер боролся с онкологией.

Артист умер 18 ноября в возрасте 58 лет. Ранее некоторые издания писали, что его доставили в больницу с болями в спине. Позднее сообщалось, что он чувствует себя нормально и планирует выписываться из медучреждения.

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онкология причина смерти савочкин
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