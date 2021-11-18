Причиной смерти актера Игоря Савочкина стали проблемы с печенью

Москва, 18 ноября. Стала известна причина смерти звезды «Ночного дозора» Игоря Савочкина. В последнее время актер боролся с онкологией.

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти Игоря Савочкина стали проблемы с печенью. Сообщается, что у артиста произошла печеночная декомпрессия. Кроме того, актер боролся с онкологией.

Артист умер 18 ноября в возрасте 58 лет. Ранее некоторые издания писали, что его доставили в больницу с болями в спине. Позднее сообщалось, что он чувствует себя нормально и планирует выписываться из медучреждения.