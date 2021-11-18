Катар и Египет подписали договор о сотрудничестве в восстановлении сектора Газа

Доха, 18 ноября. Катар и Египет заключили соглашение о поставках топлива и стройматериалов в сектор Газа, о чем сообщил глава катарского МИД Султан бин Саад аль-Мураихи.

«Его превосходительство [Аль-Мураихи] отметил важность нынешних договоренностей, облегчающих передвижение через пограничный переход Рафах и связи между всеми сторонами для успокоения ситуации в регионе», — сказано в заявлении Министерства иностранных дел Катара.

Договор призван ускорить восстановление палестинского анклава после обострения 10-21 мая 2021 года. Оно началось после того, как окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабские районы, но и Храмовую гору, а также израильские города со смешанным населением.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, использовало это событие как повод для поднятия собственного авторитета после отмененных парламентских выборов в автономии и потребовало от Израиля вывести полицию из данных районов и освободить задержанных арабов. Получив ожидаемый отказ, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

В результате на территории анклава оказались уничтожены или повреждены около 16,8 тысячи зданий, погибли 248 человек и получили ранения еще 1 900 палестинцев. Со стороны Израиля 12 мирных жителей убиты и 350 ранены.

#IronDome saving Israeli lives!!

This is the reason we don't have thousands of people dead!! pic.twitter.com/gE8IarN65Z — Dementor ???????? (@the_mentor) May 17, 2021

После заключения перемирия при посредничестве Египта в сектор Газа стали поступать финансы, топливо и стройматериалы — по морю и со стороны Израиля. Гуманитарная помощь, помимо прочего, включала в себя медикаменты и полевые госпитали, вакцины от коронавируса и продукты питания. Позже эти поставки были перекрыты, так как израильское командование заявило, что ХАМАС использует стройматериалы для возведения укреплений, а не восстановления жилых зданий.

В настоящий момент с санкции ООН в Газу поступает финансовая помощь, прежде всего от Катара. В рамках нового договора Каир и Доха выделят дополнительно по 500 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры анклава.

This is the least destruction a building can see in #gaza, it is useless you can’t live in it anymore, you have to reconstruct the thing. On the other hand, If a #hamas rocket reaches a settler home, it doesn’t make it useless like this, it can be repaired and used again https://t.co/cOF3MHhJpd — سَيْف ???????? (@rab3awiii) May 15, 2021

Соединенные Штаты официально одобрили данное соглашение, заявив о собственной «приверженности продвижению равных мер для процветания, безопасности и свободы» израильтян и палестинцев.

«Это важно как само по себе, так и в качестве средства приближения к согласованному решению о двух государствах, в котором Израиль живет в мире и безопасности рядом с жизнеспособным палестинским государством», — говорится в заявлении правительства США.

ХАМАС является палестинским отделением радикального исламистского египетского движения «Братья-мусульмане»1 (запрещено в РФ), в последние десятилетия отметившегося рядом терактов на территории арабских государств, которые (в том числе и Египет) признали данную структуру террористической. «Братья-мусульмане» (равно как и ХАМАС) практически полностью зависят от финансовой поддержки Катара.

Egypt, Saudi Arabia, and UAE consider the Muslim Brotherhood a terrorist organization. It’s still NOT listed as a terrorist organization in the US. pic.twitter.com/EWgWPq5p40 — ????????﮼متعب Mitib (@MitibAlghamdi) September 12, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.