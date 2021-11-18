Психолог Суздальцева оценила новую технологию, позволяющую питомцам звонить своим хозяевам

Видеосвязь не способна заменить собой тактильного контакта с питомцем. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Людмила Суздальцева.

Ранее стало известно, что исследователи из Великобритании и Финляндии создали устройство, которое позволит созваниваться собакам и их владельцам, например когда питомец заскучал по своему уехавшему в офис хозяину.

«Мне кажется, что тут речь не о привязанности. Скорее, это какой-то маркетинговый ход», — сказала эксперт.

В то же время Людмила Суздальцева отметила, что, по ее сведениям, некоторые животные действительно способны узнавать видеоизображение знакомых людей.

«Клиенты рассказывали, что, когда владелец питомца уезжает в другой город, например на учебу, и звонит родителям по видеосвязи, и кошки, и собаки узнают хозяина. Так и лезут в экран. Однако здесь речь идет о долгой разлуке. Если же просто позвонить собаке в течение рабочего дня, мне кажется, ей это не доставит особого удовольствия», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она напомнила, что не следует переоценивать способности современных технологий.

«Помните, когда начался локдаун, мы все перешли на общение по интернету: Zoom, Skype. Лично мне не хватает одной только картинки на экране. Это суррогат живого общения. В качестве какой-то временной меры может подойти, но это не удовлетворяет потребность человека в близости, любви, внимании. С собакой — то же самое. Можно сказать ей ласковые слова, но это абсолютно не сравнимо с тем, когда вы гладите ее шерсть, пока она облизывает ваше лицо шершавым языком. Именно из этих вещей состоит наше общение с собаками», — подытожила психолог.

Ранее стало известно о том, что разыгравшая драму собачка умилила пользователей YouTube. Ролик быстро набрал более 4,6 миллиона просмотров.