Евгений Пригожин прокомментировал статью Bellingcat о задержанных в Белоруссии россиянах

Санкт-Петербург, 18 ноября. Бизнесмен Евгений Пригожин высказал свое мнение о расследовании Bellingcat1 и The Insider2 (признаны в РФ иноагентами) про задержание 33 россиян в Минске летом 2020 года.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», 17 ноября группа Bellingcat и издание The Insider (оба СМИ включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) опубликовали две части расследования о захвате 33 российских граждан в Белоруссии.

По мнению бизнесмена, если данные в материале Bellingcat верны, то они во многом подтверждают расследование российского социолога Максима Шугалея. Только в его материалах была типичная связка ИГ3 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и ЦРУ, с которых «нечего взять», так как они стали основой терроризма в мире. Расследование Bellingcat подтверждает, что украинские власти так же плотно сотрудничали со спецслужбами США и являлись инициаторами похищения 33 россиян. Пригожин назвал расследование Bellingcat прекрасно проделанной работой.

«Помимо недостоверных публикаций на «Миротворце» не было никаких оснований считать этих российских граждан преступниками, значит, не было основания для их задержания. Единственное, что им вменяется, это то, что они противодействовали унижению и геноциду россиян. По моему мнению, преступные действия со стороны другого государства должны приводить к симметричному ответу. В связи с этим я считаю, что целесообразно привлечь юристов и экспертов для расследования этнических причин, установления виновников геноцида русскоязычного населения на Украине (в состав которых, помимо украинских националистов войдут некоторые страны и деятели Евросоюза и США), а также выработки механизмов защиты российских граждан в случае попыток таких похищений», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Как отметили в компании, юридическая служба «Конкорда» открыта к рассмотрению предложений по внесению изменений в законодательство РФ для решения данной проблемы.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

3 Организация запрещена на территории РФ.