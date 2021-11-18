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Архангельский депутат Дятлов призвал отложить нововведения в лесном законодательстве

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 15:05
Экономика
Архангельский депутат Дятлов призвал отложить нововведения в лесном законодательстве
pixabay.com

Архангельск, 18 ноября. Власти России планируют с 1 января 2022 года ввести в действие ряд изменений лесного законодательства. Основной упор в нововведениях сделан на цифровизацию отношений в этой сфере. Однако до сих пор остаются неподготовленными часть подзаконных актов.

Заместитель председателя Архангельского областного собрания Александр Дятлов обратился в Минприроды России с просьбой рассмотреть ход и сроки принятия указанных документов, а также, если возникнет необходимость, инициировать внесение изменений в Федеральный закон № 3-ФЗ.

В тексте выражается озабоченность своевременной реализацией положений данного закона, так как до срока его вступления в силу остается совсем немного времени. При этом такие нормы, как порядок определения характеристик древесины и ее учета, форма и состав электронного сопроводительного документа, еще не приняты. Кроме того, не разработан и протестирован новый функционал ЛесЕГАИС, призванный обеспечить функционирование новой системы.

В январе 2021 года Госдума приняла в третьем чтении поправки в лесной закон. По словам зампреда правительства Виктории Абрамченко, Правительство РФ совместно с Госдумой и Совфедом обеспечило выполнение задачи президента страны Владимира Путина по созданию правовых условий для контроля за оборотом древесины.

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минприроды законодательство цифровизация древесина лесное хозяйство
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