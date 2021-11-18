Эвакуированный из Афганистана украинец сообщил о желании получить российское гражданство

Кабул, 18 ноября. Вывезенный российскими военными из афганской столицы житель Украины Сургун Мангал сообщил, что хотел бы стать гражданином России.

Эвакуированный мужчина является афганцем по происхождению, однако имеет украинское гражданство. Его посадили на борт российского военно-транспортного самолета Ил-76. По словам украинца, он хотел бы стать гражданином РФ.

«В Украину я не могу поехать, возможности нет. Я хочу гражданство (России) получить. Я надеюсь, что я получу российское гражданство», — сказал Мангал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Москва вывозит из Афганистана людей. По словам представителя Кремля, эвакуация связана с неспокойной обстановкой в стране.