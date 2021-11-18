Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 15:59
15:47
Весь мир
Власти Испании передали Марокко члена Фронта ПОЛИСАРИО
15:46
Политика
Лукашенко предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов
15:46
Весь мир
Катар и Египет подписали договор о сотрудничестве в восстановлении сектора Газа
15:44
Общество
Опубликовано предсказание святой Матроны Московской о будущем России
15:44
Политика
Полпред РФ в контактной группе Грызлов назвал указ Путина об ЛДНР реакцией на шаги Киева
15:43
Политика
Кулеба отреагировал на сообщения об «отправке» на Украину британских военных
15:42
Общество
Центр Чумакова запустит производство новой вакцины от полиомиелита в 2022 году
15:41
Происшествия
Суд в Москве оштрафовал компанию Oriflame за утечку личных данных клиентов
15:41
Происшествия
Снаряды времен ВОВ нашли при расчистке русла Дерекойки в Ялте
15:39
Спорт
Волгоградский «Ротор» объявил об отставке тренера Хохлова
Все новости

Эвакуированный из Афганистана украинец сообщил о желании получить российское гражданство

Политика
Эвакуированный из Афганистана украинец сообщил о желании получить российское гражданство
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 18 ноября. Вывезенный российскими военными из афганской столицы житель Украины Сургун Мангал сообщил, что хотел бы стать гражданином России.

Эвакуированный мужчина является афганцем по происхождению, однако имеет украинское гражданство. Его посадили на борт российского военно-транспортного самолета Ил-76. По словам украинца, он хотел бы стать гражданином РФ.

«В Украину я не могу поехать, возможности нет. Я хочу гражданство (России) получить. Я надеюсь, что я получу российское гражданство», — сказал Мангал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Москва вывозит из Афганистана людей. По словам представителя Кремля, эвакуация связана с неспокойной обстановкой в стране.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Эвакуированный из Афганистана украинец сообщил о желании получить российское гражданство
украина афганистан эвакуация
Комментировать