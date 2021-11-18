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Эфир: притесняют ли в Казахстане русскоговорящих и сколько в стране сторонников РПЦ

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 15:07
Общество
Эфир: притесняют ли в Казахстане русскоговорящих и сколько в стране сторонников РПЦ
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 18 ноября. Деятельность Русской православной церкви (РПЦ) на территории Казахстана обсуждают в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Согласно последним данным, число епархий РПЦ в Казахстане значительно увеличилось. Помимо существовавших ранее Алма-Атинской, Уральской и Чимкентской епархий образовали три новых.

Почему люди уходят в монашество?

Много ли сторонников РПЦ в Казахстане?

Как обстоят дела в республике с проявлениями казахского национализма?

Есть ли притеснения для русскоговорящих граждан?

В мире наблюдается небывалый научный прогресс одновременно с духовно-нравственной деградацией. Так к чему это приведет?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает епископ Геннадий (в миру Михаил Гоголев), управляющий делами Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан, ректор Алма-Атинской духовной семинарии, член Союза писателей города Москвы.

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Казахстан православие рпц медиагруппа патриот
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