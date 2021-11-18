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Политолог Дзермант объяснил, почему поляки на самом деле обиделись на ФРГ после звонка Лукашенко

Политика
Политолог Дзермант объяснил, почему поляки на самом деле обиделись на ФРГ после звонка Лукашенко
Федеральное агентство новостей

Варшава, 18 ноября. Поляки сильно обиделись на Германию после звонка Ангелы Меркель Лукашенко так как всерьез испугались за будущее своей страны.

Беседа лидеров Белоруссии и ФРГ вызвала настоящую панику в стане так называемых белорусских оппозиционеров и их непосредственных кураторов в политической верхушке Польши и Прибалтики. Первые испугались того, что их услуги больше не нужны, так как Европа отказалась от неудачного антибелорусского фарса. Вторые всерьез задумались о будущем своих стран, выстроивших политику на основе вечной борьбы с «агрессией с востока». Ведь если Брюссель восстановит нормальные отношения с Минском, роль Польши и Прибалтики сильно упадет в цене. К тому же руководство Евросоюза начнет задавать Варшаве и «прибалтийским товаркам» неудобные вопросы о многомиллиардных вливаниях в эти страны. Средства ЕС должны были пойти, в том числе и на укрепление границы.

Политолог Дзермант объяснил, почему поляки на самом деле обиделись на ФРГ после звонка Лукашенко
twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

Своим мнением об истинных причинах своеобразной политической истерики в Варшаве и Вильнюсе с журналистом Владимиром Соловьевым поделился белорусский политолог Алексей Дзермант, отметив, что буквально за день в Польше вдруг поднялась большая антигерманская волна. Еще вчера Берлин был другом и союзником, помогающим защищать ЕС от «орд необычных беженцев с востока», а уже сегодня стал предателем и нарушителем всех возможных конвенций. Эксперт, не сдерживая иронии, обратил внимание на то, что сейчас и не поймешь, кто причитает громче — белорусские оппозиционеры во главе с Тихановской, засевшие в Литве, или их прямые кураторы. Одни оказались вдруг не у дел, так как весь сценарий со «злой и враждебной» Белоруссией разрушился. Но и Варшава с Вильнюсом переживают по схожему поводу, только уже в глобальном геополитическом плане.

«Поляки и прибалты занимаются тем, чем всегда занимались, — пытаются продать свои услуги в качестве защитника Европы, буфера, бастиона перед наступающими на Берлин и Брюссель «врагами» и вечно получать за это деньги. Но ситуация с мигрантами обнажила сразу несколько проблем. Польша, к примеру, последние 20 лет получала огромные деньги от ЕС на укрепление границы. Так же подзарабатывала и Прибалтика. А оказалось, что без помощи Белоруссии они ни на что не способны. Границы прозрачны, деньги украдены. В Брюсселе начнут задавать очень неудобные вопросы по поводу разворованных средств и значимости самой Польши или Литвы в качестве некоего форпоста. В конечном итоге их могут даже изгнать, после чего Польша с Прибалтикой просто не выживут. Вот так вежливая тактика Лукашенко в ситуации с мигрантами может стереть как минимум Польшу с карты Евросоюза. В Варшаве это понимают, поэтому так и обижаются на ФРГ», — иронично предположил Дзермант.

Политолог также отметил, что польско-литовская провокация, как и следовало ожидать повернулась против самих провокаторов. Минск уже стремительно налаживает контакты с Брюсселем, а авторы идеи развязать конфликт с Белоруссией, в свое время не пожелавшей подчиняться майданщикам, могут совсем скоро превратиться в изгоев, встав в один ряд с Украиной.

Ранее экономист Хазин предупредил, что США согласны на захват Киева войсками ЛДНР в случае нового обострения.

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