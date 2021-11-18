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Белорусский журналист Кривошеев: «Одной фразой Лукашенко сорвал провокацию европейских соседей»

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 15:02
Политика
Белорусский журналист Кривошеев: «Одной фразой Лукашенко сорвал провокацию европейских соседей»
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 18 ноября. Последняя попытка Литвы и Польши спасти антибелорусский проект в ЕС провалилась после лаконичного ответа Минска.

Телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель с белорусским президентом Александром Лукашенко вызвал немалый ажиотаж в Европе и нагнал страху на авторов негласного антибелорусского проекта в ЕС в лице Польши и Литвы. Последние даже предприняли отчаянную попытку спасти ситуацию и массово распространили дезинформацию о содержании самой беседы. Однако Лукашенко отреагировал на информационную атаку предельно оперативно и жестко. Ответ белорусского МИД нивелировал провокацию и скорее всего поставил крест на антибелорусском проекте ЕС.

Таким мнением с зрителями канала «Соловьев LIVE» поделился глава Союза журналистов Белоруссии Андрей Кривошеев, подчеркнув, что в Европе, наконец, убедились в необходимости прямого диалога с законной белорусской властью. Звонок Меркель послужил неким сигналом для всего Евросоюза. Не прошло и суток, как вдруг оказалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель мило беседует с белорусским министром иностранных дел, европейские правозащитные организации тесно сотрудничают с коллегами из Белоруссии. В общем и целом, ЕС стремительно восстанавливает контакты с Минском, разорванные после неудавшегося Майдана в прошлом году.

Белорусский журналист Кривошеев: «Одной фразой Лукашенко сорвал провокацию европейских соседей»
Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Кривошеев отметил, что Польша и Литва никак не могут смириться с резким разворотом лидеров ЕС и до последнего пытаются гнуть свою линию в сценарии о противостоянии с Минском. К примеру, некоторые польские и литовские СМИ при поддержке пары крупных изданий в США вбросили фейк о содержании разговора между Меркель и Лукашенко. Инсайдеры утверждали, что белорусский лидер ставил Берлину жесткие условия, в первую очередь требуя признания своей легитимности. Эта мелкая провокация провалилась моментально. Европе доступно объяснили, что Белоруссии плевать на мнение ЕС по поводу легитимности власти.

«Важный телефонный разговор состоялся. Хотя там была оказия — кое-кто явно в Варшаве или в Вильнюсе начал перевирать слова, мол Минск обсуждает какие-то внутриполитические вопросы, легитимности-нелегитимности и в том же духе. На что Лукашенко тут же жестко ответил. В МИД твердо заявили: «Наш суверенитет, наши внутренние дела мы ни с кем извне обсуждать не собираемся. А если вы хотите обсуждать серьезные вопросы, к примеру, безопасности Европы, то милости просим — поговорим. Можно не сомневаться, что МИД в этом случае передал ответ самого президента. Вот так буквально одной фразой Лукашенко сорвал последнюю провокацию некоторых европейских соседей и скорее всего поставил крест на всем антибелорусском проекте ЕС», — выразил уверенность Кривошеев.

Журналист добавил, что ситуация с мигрантами на польской границе указала европейцам на серьезные внутренние проблемы и необходимость конструктивного диалога со всеми соседями для их успешного решения.

Ранее экономист Михаил Хазин объяснил, почему США готовы в любой момент пожертвовать своей «украинской пешкой».

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