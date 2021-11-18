Пострадавшим от локдауна предпринимателям из Самары выплатили 458 млн рублей

Самара, 18 ноября. В правительстве Самарской области оценили финансовую помощь федерального центра малому и среднему бизнесу региона.

Представители самарского бизнеса, которые понесли ущерб в результате вынужденного простоя во время исполнения антикоронавирусных ограничений, введенных по всей стране, возвращают себе деньги благодаря федеральным мерам по выдаче безвозмездных грантов и льготных кредитов, сообщает «Обозрение». Как напомнили в правительстве Самарской области, подать заявку на безвозмездную выплату до 15 декабря могут предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации из реестра Минэкономразвития РФ.

При этом субсидия предоставляется однократно — из расчета одного МРОТ (12 792 рубля) на каждого сотрудника, а индивидуальные предприниматели без наемных работников могут оформить грант на себя. Эффективно действуют льготные кредиты по возобновленной госпрограмме «ФОТ 3.0».

Крупнейшие банки РФ уже получили от бизнеса 900 заявок на общую сумму, превышающую 3,5 млрд рублей. На данный момент самарским предпринимателям уже выданы 153 кредита на сумму в 458,2 млн рублей.

Ранее власти Москвы решили поддержать субсидиями представителей малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за исполнения ограничений, связанных с пандемией COVID-19.