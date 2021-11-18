Испугавшийся выходить из воды крокодил утонул на китайской ферме

Пекин, 18 ноября. Крокодил, который испугался выходить из воды, утонул на ферме в китайском городском округе Лючжоу. Эксперты считают, что он был болен.

Один из сотрудников фермы стал свидетелем трагедии. Он отметил, что впервые в жизни увидел тонущего крокодила.

«Он был слишком робким, нырнул в воду и отказался выходить из-за страха. Это и привело к трагедии», — сообщает издание Global Times.

Ветеринарные врачи объяснили, что крокодил был болен. Он весил всего 100 килограммов, в то время как нормальный вес для его возраста составляет от 150 до 170 килограммов. Кроме того, здоровые крокодилы могут долгое время находиться в воде, не выходя на сушу. Специалисты считают, что у погибшего крокодила наблюдались проблемы с легкими.

Как ранее сообщалось, ялтинский крокодиляриум ждет неожиданное пополнение благодаря летнему потопу. Его директор опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором рассказал о замечательном событии.