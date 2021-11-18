Захарова заявила, что Россия приняла закон об иноагентах в ответ на действия США

Москва, 18 ноября. Российский закон об иностранных агентах был принят в качестве ответной меры на аналогичный шаг США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат ответила на критику комиссара по правам человека Совета Европы Дуньи Миятович российского законодательства. Захарова поинтересовалась, что имеет в виду правозащитница, когда требует отменить закон об иноагентах. Представитель МИД написала такой пост в Telegram-канале.

«Жаль, никто не слышал аналогичной критики от Дуньи Миятович американского закона об иностранных агентах», — подчеркнула Захарова.

Еврокомиссар ранее заявила о намерениях обсудить с российскими властями ситуацию с центром «Мемориал»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). По мнению Миятович, закон об иноагентах «не соответствует международным и европейским стандартам» и его необходимо отменить.

Цифровой агрегатор «Яндекс.Новости» в октябре в соответствии с законодательством начал маркировать материалы изданий. Речь идет о ресурсах, которые признаны иностранными агентами в России, сообщили представители компании.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента