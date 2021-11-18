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Минобороны Белоруссии сообщило о росте активности авиации НАТО у границ страны

Армия
Минобороны Белоруссии сообщило о росте активности авиации НАТО у границ страны
Федеральное агентство новостей

Минск, 18 ноября. Оборонное ведомство Белоруссии сообщило, что боевая и разведывательная авиация Североатлантического альянса стала в два раза чаще совершать полеты у границ государства.

В сообщении говорится, что западные самолеты-разведчики выполняют полеты у белорусских границ, в том числе со стороны Украины. Начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО полковник Сергей Фролов рассказал, что повышенную активность демонстрируют боевые единицы ВВС США.

«Нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины», — объяснил он.

Ранее минобороны Белоруссии приняло решение нарастить состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственных границ. Известно, что войска сконцентрируются на западном и северо-западном участке белорусской границы.

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