Сценарист Иванов назвал волшебниками команду фильма «16-й»

Александр Иванов, автор сценария фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», в интервью ФАН объяснил, почему волновался при виде актеров, какие эмоции испытывал на съемочной площадке и за что благодарен создателям фильма.

«Актерский состав прекрасен. Я благодарен всей команде фильма за то, с каким энтузиазмом, с какой скрупулезностью они оживляли наш с Марией Ошмянской (второй сценарист проекта. — Прим. ФАН) сценарий. Это какая-то магия — процесс превращения текста в нечто материальное, и я воспринимал всех на площадке именно так, как слаженную команду профессиональных волшебников», — подчеркнул Иванов.

Кадр из фильма « 16-й» /

Сценарист считает, что фильм «16-й» получился злободневным, ведь сделан акцент на главную проблему современного общества.

«С того момента, как социальная активность людей переместилась в интернет, мы все оказались в совершенно новом мире. Информация поступает из множества источников и мгновенно распространяется. Содержание ее почти невозможно контролировать. С одной стороны, интернет — это идеальное место для пропаганды. Но есть и обратная сторона медали. Практически любой человек, даже маленький ребенок, может превратиться в средство массовой информации, а личный шуточный ролик может изменить историю целой страны на другом конце планеты», — объяснил сценарист.

Накануне многие критики и актеры уже успели оценить фильм «16-й». Большинство сходятся во мнении, что картина получилась сатирической и смешной. Технический показ фильма-исповеди Евгения Пригожина состоялся 7 ноября, а всероссийская премьера — 8 ноября. С 11 ноября фильм «16-й» стал доступен во всех онлайн-кинотеатрах. Ранее Мария Ошмянская, работавшая в соавторстве с Александром Ивановым, назвала фильм «16-й» уникальным для российского кино.