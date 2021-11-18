Аналитики «Экономики сегодня» прояснили, что «подливает масла в огонь» на рынке нефти

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о ситуации на рынке валют, золота и нефти по итогам мировых торгов за 17 ноября. Подробности — в обзорном материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

По итогам вчерашней торговой сессии цены на нефть заметно снизились: с отметки 82,5 доллара за баррель они опустились до всего лишь 80 долларов. Согласно данным минэнерго США, запасы нефти также снизились на 2,1 млн баррелей, несмотря на прогнозируемый рост в 1,4 млн. Объемы запасов бензина ждала та же динамика: они упали на 700 тысяч баррелей.

«Несмотря на данные, негативом стали сообщения о том, что США в своих намерениях по борьбе с инфляцией и высокими ценами на топливо обратились к крупнейшим странам-импортерам нефти, таким как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, с призывом координированно начать продавать нефть из своих стратегических резервов, дабы оказать давление на рынок, увеличить предложение и снизить цены на нефть. Это беспрецедентный шаг, и страны подтвердили, что получили этот запрос, однако они его пока рассматривают, поскольку ссылаются на законы своих стран, — рассказывают экономисты. — Пока что вопрос находится на рассмотрении, но эта инициатива начала очень давить на рынок. Сами Соединенные Штаты уже продают нефть из своих стратегических запасов: за последние две недели было продано примерно шесть млн баррелей».

Одной из свежих новостей стало то, что Китай уже провел продажу топлива из своих резервов, правда, в каком объеме, общественности пока неясно. Неизвестно и то, разовая ли это продажа или участникам рынка ждать систематичности от этого шага.

«Плюс к этому давление на нефть сейчас оказывают оценки спроса-предложения на конец этого года и начало следующего со стороны ОПЕК и Международного аналитического агентства. Организации ожидают, что уже в декабре на рынке нефти может образоваться профицит, то есть избыток сырья. Масла в огонь добавляет и тот факт, что сейчас наблюдается довольно непростая ситуация с коронавирусом в Европе: количество новых случаев растет, и это может привести к тому, что в ближайшее время мы можем увидеть новые ограничительные меры в ряде европейских стран».

Пока что участники рынка будут максимально внимательно следить за действиями США и стран-импортеров, ожидая, к какой динамике приведет их сотрудничество. На этом фоне стоимость нефти сейчас переместилась в более низкий для себя диапазон от 78 до 83 долларов за баррель.

Золото

Федеральное агентство новостей /

Золото, в свою очередь, завершило вчерашний день ростом: с отметки 1850 цены переместились к отметке 1867 долларов за унцию — и продолжает варьироваться возле верхней границы сегодня.

«Вчера вышла неплохая статистика по США, так как были опубликованы данные по числу разрешений на строительство — они составили 1,65 млн при прогнозе 1,64 млн, — делятся новостями эксперты. — Тем не менее на этом фоне снизились доходности десятилетних американских облигаций, опустившись до уровня 1,58%. Также скорректировался и доллар: по индексу DXY он опустился до отметки 95,7 пункта».

Сегодня рост золота в большей степени поддерживается инфляционными рисками и высоким уровнем инфляции как в США, так и в мире. Участники рынка ожидают, что повышение процентной ставки может случиться раньше, чем предполагалась, и на этом фоне золото продолжает выглядеть как самый привлекательный защитный актив.

«Сегодня участники рынка будут следить за данными из США, где будут опубликованы данные по количеству новых заявок на получение пособий по безработице. Эта статистика может повлиять и на динамику курса доллара, и на динамику стоимости золота. Но пока актуальным остается диапазон от 1830 до 1920 долларов за тройскую унцию. Можно сказать, что золото нацелено дойти до своей верхней границы текущего диапазона», — подытоживают финансисты.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Ситуация касательно российской валюты за последние сутки почти не изменилась, и давление на нее продолжает оказывать динамика на рынке нефти. Также под давлением продолжает находиться долговой рынок: по индексу JBY показатели пребывают недалеко от двухлетнего минимума.

«Плюс довольно негативная динамика сейчас на рынке развивающихся валют, особенно серьезно падает лира (национальная валюта Турции. — Прим. ФАН) — она преодолевала отметку 10,5 лиры за доллар. Американская валюта активно укрепляется, и на этом фоне, конечно, рубль тоже сейчас находится под давлением, поскольку это тоже валюта развивающихся стран. Те фонды, которые инвестируют в экономики таких стран, сейчас с большой осторожностью относятся к этим рынкам», — отмечают аналитики.

Остается достаточно напряженной геополитическая обстановка, поскольку ситуация на границе Белоруссии и Польши пока не разрешена. Актуальность миграционного кризиса, как и его возможное ухудшение, вполне могут привести к новым санкционным мерам в отношении России, что, разумеется, отразится и на положении рубля на мировом рынке.

«С другой стороны, у нас приближается налоговый период, и в ближайшее время рублю все-таки может быть оказана поддержка. В целом пока что российская валюта торгуется в районе отметки 73 рубля за доллар. В ходе утренних торгов рубль немного ослабел, но все равно чувствует себя достаточно стабильно», — резюмируют финансисты.