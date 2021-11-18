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Главы МИД G7 считают Белоруссию ответственной за незаконную миграцию вдоль границ ЕС

Политика
Главы МИД G7 считают Белоруссию ответственной за незаконную миграцию вдоль границ ЕС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Лондон, 18 ноября. Страны «Большой семерки» раскритиковали «организацию» руководством Белоруссии незаконной миграции вдоль своих границ, сказано в совместном заявлении глав МИД G7.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Великобритании. В нем сказано, что главы МИД Канады, Франции, Италии, Германии, Великобритании, Японии и США совместно с представителем ЕС осуждают деятельность Белоруссии.

«Эти жестокие действия ставят под угрозу жизни людей», — говорится в заявлении.

Помимо этого, страны «Большой семерки» выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, которые «стали жертвами» использования белорусской стороной нелегальной миграции.

Ранее Министерство национальной обороны Польши сообщило, что все беженцы, которые незаконно проникли на территорию государства, задержаны. По словам главы ведомства Мариуша Блащака, эта ночь была неспокойной из-за задержаний. Он уточнил, что граждане совершили много попыток прорыва границы, но всех проникших поймали.

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