Центробанк обновил официальные курсы валют на 19 ноября

Москва, 18 ноября. Банк России установил официальные курсы валют на 19 ноября 2021 года. Обновленные данные опубликованы на портале регулятора.

Согласно информации на сайте Центробанка, официальный курс доллара был снижен на 22 копейки по сравнению с показателем предыдущего ня. На 19 ноября он установлен на уровне 72,60 рубля. Официальный курс евро потерял 10 копеек и составляет 82,26 рубля.

При этом на открытии торгов Московской биржи иностранные валюты росли по отношению к рублю. Стоимость американской валюты составила 72,64 рубля, европейской — 82,03 рубля.

Доллар не будет стоить дороже евро в ближайшее время, считает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина. Специалист отметила, что курс евро снизился до 1,5-годового минимума составив 1,146 доллара.