Уникальный вездеход «Хищник» поможет омским лесничим бороться с пожарами

Омск, 18 ноября. Колосовский лесхоз в рамках нацпроекта «Экология» по региональной программе «Сохранение лесов» приобрел вездеход «Хищник».

Как пояснил врио директора Колосовского лесхоза Рустам Апиисов, снегоболотоход «Хищник» является очень проходимой машиной, способной свободно преодолевать любые болота, водоемы, снежные завалы и пересеченную местность, сообщает «Омск-Информ».

По словам Апиисова, этот вездеход необходим для выполнения прямых обязанностей лесхоза, включая тушение лесных пожаров на территории Колосовского и Тарского районов и оперативную доставку специалистов к очагам возгорания.

Ранее ФАН сообщал об испытаниях на Ямале тяжелого уникального вездехода КамАЗ-6355 «Арктика». Данная машина была создана специально для использования в суровых погодных условиях Крайнего Севера.