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Журналист Кот раскритиковал политику Варшавы на фоне миграционного кризиса
Политика
Журналист Кот раскритиковал политику Варшавы на фоне миграционного кризиса
wikimedia.org / Global Look Press  /  SFJZ13/CC BY-SA 2.0 — Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

Мигранты на белорусско-польской границе стали жертвами «импотентности» Брюсселя в области защиты прав человека. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

В СМИ появились сообщения о том, что польские силовики использовали против мигрантов спецсредства, в которых могли содержаться токсичные химикаты.

«Вся модель поведения в данной ситуации со стороны Польши, силовиков и власти, говорит о том, что никакого отношения к гуманизму эта страна не имеет. Исходя из того, что они делают, как поливают на морозе детей и женщин водой, можно сказать, что эти несчастные беженцы для них не люди или люди не того сорта, к какому относят себя поляки», — высказал свое мнение журналист.

Юрий Кот обратил внимание на политику двойных стандартов со стороны Варшавы.

«Обратите внимание, когда стоял вопрос о проведении ЛГБТ-маршей на территории Польши и сами жители там стали подниматься против этого. Никто не применял к ним ни газ, ни водометы. Запад был сильно возмущен и продавил необходимость принятия соответствующего решения на законодательном уровне по правам ЛГБТ. Сейчас же мы видим людей, которые, очевидно, не являются ЛГБТ. Это носители традиционных ценностей. Тут мы видим совершенно другую модель поведения. Брюссель вдруг начал демонстрировать «импотентность» в защите прав человека», — пояснил собеседник ФАН.

Журналист Кот указал на признаки латентного нацизма в современной Европе
Федеральное агентство новостей /

Он предположил, чем может быть вызвано такое поведение властей ЕС в миграционном кризисе.

«Не думаю, что Европа поднимется на дыбы. Она сама сплошь пронизана идеями о том, что они в определенной степени исключительные. Мы с вами говорим о «латентном нацизме». Может быть, они еще не маршируют, как 80 лет назад, с факелами, не устраивают концлагеря, но война идет на другом уровне — законодательном, экономическом, общественном, политическом», — резюмировал свою точку зрения президент ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны».

Ранее Юрий Кот в беседе с ФАН объяснил, почему Польша не может воздействовать на президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению собеседника, ни плата денег Минску, ни санкции не позволят Варшаве решить кризис с мигрантами.

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польша юрий кот ес миграционный кризис
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