Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 14:30
14:30
Политика
Главы МИД G7 считают Белоруссию ответственной за незаконную миграцию вдоль границ ЕС
14:27
Общество
Новым ректором СПбГИКиТ станет продюсер и сценарист Наталия Горина
14:26
Экономика
Центробанк обновил официальные курсы валют на 19 ноября
14:20
Происшествия
Волгоградец обстрелял проезжающий мимо автомобиль после того, как справил нужду на дороге
14:18
Общество
Причиной смерти ведущей Кристины Асмаловской стал цирроз печени
14:15
Происшествия
СК опубликовал кадры с места убийства 15-летнего школьника в Озерске
14:11
Политика
Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против 23 граждан России
14:07
Весь мир
Алжир подтвердил готовность покрыть любой спрос на газ для стран ЕС
14:06
Происшествия
Молодой ростовчанин швырнул десятимесячную дочь головой в бетонную стену
14:04
Политика
МИД Украины не увидел «ничего хорошего» в публикации дипломатической переписки Лаврова
Все новости

Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против 23 граждан России

Политика
Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против 23 граждан России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 18 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие ограничительные меры против 23 граждан Российской Федерации. Глава государства подписал указ 18 ноября.

Уточняется, что он ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций. — Прим. ред.)», — сказано в указе.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России. Уточняется, что он подписал соответствующие указы, которые появились на официальном сайте украинского лидера. В рамках документов под ограничительные меры СНБО Украины подпадают 140 физических и 50 юридических лиц.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против 23 граждан России
санкции украина зеленский
Комментировать