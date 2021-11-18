Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против 23 граждан России

Киев, 18 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие ограничительные меры против 23 граждан Российской Федерации. Глава государства подписал указ 18 ноября.

Уточняется, что он ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций. — Прим. ред.)», — сказано в указе.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России. Уточняется, что он подписал соответствующие указы, которые появились на официальном сайте украинского лидера. В рамках документов под ограничительные меры СНБО Украины подпадают 140 физических и 50 юридических лиц.