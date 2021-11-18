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Причиной смерти ведущей Кристины Асмаловской стал цирроз печени

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 14:21
Общество
Причиной смерти ведущей Кристины Асмаловской стал цирроз печени
Prt Scr youtube.com  /  Asmalovskaya

Москва, 18 ноября. Появилась новая версия причины смерти телеведущей Кристины Асмаловской. Звезда программы «АБВГДейка» скончалась от цирроза печени.

Кристина Асмаловская ушла из жизни в одной из клиник Москвы. Вскоре начали появляться новости о возможной причине смерти телеведущей — СМИ были уверены, что она скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Как оказалось, она умерла из-за цирроза печени.

Заболевание возникло на фоне злоупотребления алкоголем. Инфекция спровоцировала обострение хронических проблем со здоровьем. Артистка была одной из звезд образовательного шоу «АБВГДейка». Она также появилась в ситкоме «Моя прекрасная няня» и поборолась за победу в одном из сезонов шоу «Танцы со звездами».

Этой осенью также ушел из жизни ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Денис Ковба. Представители команды выразили соболезнования в связи с его смертью.

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смерть телеведущая асмаловская
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