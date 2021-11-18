Причиной смерти ведущей Кристины Асмаловской стал цирроз печени

Москва, 18 ноября. Появилась новая версия причины смерти телеведущей Кристины Асмаловской. Звезда программы «АБВГДейка» скончалась от цирроза печени.

Кристина Асмаловская ушла из жизни в одной из клиник Москвы. Вскоре начали появляться новости о возможной причине смерти телеведущей — СМИ были уверены, что она скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Как оказалось, она умерла из-за цирроза печени.

Заболевание возникло на фоне злоупотребления алкоголем. Инфекция спровоцировала обострение хронических проблем со здоровьем. Артистка была одной из звезд образовательного шоу «АБВГДейка». Она также появилась в ситкоме «Моя прекрасная няня» и поборолась за победу в одном из сезонов шоу «Танцы со звездами».

Этой осенью также ушел из жизни ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Денис Ковба. Представители команды выразили соболезнования в связи с его смертью.