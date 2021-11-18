МИД Украины не увидел «ничего хорошего» в публикации дипломатической переписки Лаврова

Киев, 18 ноября. Российская Федерация якобы добивает «нормандский формат» посредством публикации дипломатической переписки, а также подрывает доверие к себе, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Соответствующим заявлением украинский министр иностранных дел поделился во время брифинга. По словам Кулебы, ему хотелось саркастично пошутить по поводу этой ситуации, но в этом «нет ничего хорошего». Он добавил, что договорился с немецким и французским коллегой не допустить уничтожения «нормандского формата» чужими руками.

«Россия своими действиями просто добивает "нормандский формат", демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. Но и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе», — подчеркнул Кулеба.

Ранее переписка главы МИД РФ Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом была предана публичной огласке. Российское ведомство опубликовало дипломатическую переписку, чтобы не допустить искажений позиции Москвы по поводу «нормандского формата».