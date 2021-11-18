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Верховная рада разрешила украинским пограничникам применять оружие и боевую технику

Армия
Верховная рада разрешила украинским пограничникам применять оружие и боевую технику
dpsu.gov.ua  /  Державна прикордонна служба України

Киев, 18 ноября. Верховная рада Украины приняла решение расширить возможности сотрудников пограничной службы, поддержав законопроект об изменениях в соответствующем законодательстве.

Законопроект поддержал 271 депутат. Документ предоставляет пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств, осуществлять изъятие предметов, которые могут причинить вред жизни или здоровью людей. Более того, они получили право применять наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также гранаты, боеприпасы, малогабаритные взрывные устройства и даже бронетехнику.

Летальное оружие, как отмечается в законопроекте, разрешается использовать для отражения нападения на охраняемые объекты, остановки транспортных средств, а также для задержания пытающегося сбежать лица, совершавшего тяжкое преступление.

Ранее сообщалось о планах Киева за два года построить стену вдоль границы с Россией и Белоруссией. По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, проект обойдется в 640 миллионов долларов. Чиновник также сетовал на то, что из других стран на Украину прибывают «воры в законе», передает «Царьград».

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