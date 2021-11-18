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Модернизированные американские истребители F-16V пополнили авиапарк ВВС Тайваня

Армия
Модернизированные американские истребители F-16V пополнили авиапарк ВВС Тайваня
airforce.com

Тайбэй, 18 ноября. ВВС Тайваня приняли на вооружение первую эскадрилью американских модернизированных истребителей F-16V, которыми в будущем будут заменены все устаревшие боевые машины.

В сообщении центрального информационного агентства острова говорится, что торжественная церемония передачи истребителей проходила на авиабазе в уезде Цзяи. В рамках мероприятия состоялось выступление пилотажных групп. Глава администрации острова Цай Инвэнь заявила, что модернизация истребителей значительно повысит мощь ВВС Тайваня.

Стоит отметить, что в рамках сотрудничества с США власти острова планируют заменить все устаревшие американские самолеты F-16 A/B на версию F-16V (Viper) с улучшенной авионикой, радарной системой и вооружениями. К настоящему времени модернизацию прошли 64 самолета из 141.

Ранее сообщалось, что к 2026 году США передадут Тайваню 66 новых истребителей F-16V, стоимость которых составляет восемь миллиардов долларов. Стоит отметить, что тесное сотрудничество между странами в военной сфере взывает обеспокоенность у Китая, передает «Царьград».

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ввс f-16 истребители тайвань
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