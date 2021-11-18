Алжир подтвердил готовность покрыть любой спрос на газ для стран ЕС

Алжир, 18 ноября. Североафриканская республика готова удовлетворить любой спрос на сжиженный природный газ со стороны европейских потребителей. Об этом заявил министр энергетики АНДР Мухаммад Аркаб в заявлениях Algérie Presse Service.

Чиновник сообщил, что руководство страны через государственную нефтегазовую компанию Sonatrach выполняет все договорные обязательства, а также реализует дополнительные запросы заказчиков. По его словам, корпорация работает над увеличением добычи ресурса.

Ранее министр подтвердил стремление властей к дальнейшему усилению присутствия на европейском рынке. Алжир намерен увеличить долю газа, поставляемого в ЕС, превысив нынешние 30%.

Аркаб объявил, что республика выполнит все обязательства по поставкам СПГ в Испанию и Португалию по трубопроводу Medgaz, несмотря на прекращение транзита топлива через территорию Марокко. В начале ноября руководство АНДР отказалось продлевать контракт с Рабатом на фоне дипломатической напряженности.

На прошлой неделе стало известно, что испанская газовая и электроэнергетическая компания Naturgy ведет переговоры между конфликтующими странами с целью продления соглашения о транспортировке газа в ЕС.