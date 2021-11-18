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Алжир подтвердил готовность покрыть любой спрос на газ для стран ЕС

Весь мир
Алжир подтвердил готовность покрыть любой спрос на газ для стран ЕС
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Алжир, 18 ноября. Североафриканская республика готова удовлетворить любой спрос на сжиженный природный газ со стороны европейских потребителей. Об этом заявил министр энергетики АНДР Мухаммад Аркаб в заявлениях Algérie Presse Service.

Чиновник сообщил, что руководство страны через государственную нефтегазовую компанию Sonatrach выполняет все договорные обязательства, а также реализует дополнительные запросы заказчиков. По его словам, корпорация работает над увеличением добычи ресурса.

Ранее министр подтвердил стремление властей к дальнейшему усилению присутствия на европейском рынке. Алжир намерен увеличить долю газа, поставляемого в ЕС, превысив нынешние 30%.

Аркаб объявил, что республика выполнит все обязательства по поставкам СПГ в Испанию и Португалию по трубопроводу Medgaz, несмотря на прекращение транзита топлива через территорию Марокко. В начале ноября руководство АНДР отказалось продлевать контракт с Рабатом на фоне дипломатической напряженности.

На прошлой неделе стало известно, что испанская газовая и электроэнергетическая компания Naturgy ведет переговоры между конфликтующими странами с целью продления соглашения о транспортировке газа в ЕС.

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