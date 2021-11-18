Депутат бундестага Эрнст: запуск «СП-2» защитит Европу от шантажа Лукашенко

Москва, 18 ноября. Депутат бундестага Клаус Эрнст назвал способ для Германии защититься от шантажа президента Белоруссии Александра Лукашенко, который грозился перекрыть поставки газа из РФ.

Евросоюз должен запустить в работу топливную магистраль «Северный поток — 2». Это позволит стабилизировать рынок и обеспечить более надежную энергетическую безопасность, уверен политик.

«В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода "Ямал", который проходит через Белоруссию. Мы сможет отплатить той же монетой, сказать, что нам не нужен газ из этого трубопровода», — сказал Эрнст.

Президент России Владимир Путин ранее ответил на угрозы о возможной приостановке транзита газа в Европу. По его словам, лично он пока не слышал такого заявления от своего белорусского коллеги.