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В Брянской области появится еще один промышленный парк
Экономика
В Брянской области появится еще один промышленный парк
Невские Новости  /  Сергей Борода

Брянск, 18 ноября. На месте бывшего хрустального завода в городе Дятьково Брянской области планируется создать современный промышленный парк.

По словам директора регионального департамента экономического развития Михаила Ерохина, новый промпарк расположится на землях, принадлежащих муниципалитету и частной компании, которая намерена принять участие в проекте, сообщает РИА «Стрела». Отмечается, что территория площадью около 15 га уже обеспечена газом и электричеством.

При этом рядом проходят железнодорожная ветка и автотрасса, что увеличивает привлекательность проекта для потенциальных партнеров. Коммуникации будут заводить на территорию промышленного парка. Все инженерные сети будут подведены за счет федеральных средств, заявку на которые сделает Брянская область.

Ранее ФАН сообщал о планах строительства нового промышленного парка, ориентированного на производство товаров народного потребления. Объект появится на одной из территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке.

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строительство брянская область промпарк
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