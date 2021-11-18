Читатели HLN возмутились затягиванию судебных разбирательств в деле МН17

Амстердам, 18 ноября. Читатели голландского издания HLN заявили, что судебные разбирательства в деле о крушении Boeing-777 рейса МН17 сильно затягиваются.

Как сообщает «ПолитРоссия», голландцы не верят, что в деле восторжествует справедливость, учитывая, что Окружной суд Гааги объявил о переносе разбирательств по резонансному делу. Новое слушание состоится только в 2022 году, а изначально планировалось в ноябре.

Как пишут нидерландские журналисты, суд хочет сделать еще одну попытку заслушать важного российского свидетеля. Пока этот допрос не проведут, прокуратура не сможет выдвигать уголовные обвинения против четырех подозреваемых. Новый виток в расследовании привел голландцев в ярость. Читатели возмущены таким поворотом в деле, которое не могут рассмотреть уже почти восемь лет.

«Выдвигать обвинения без доказательств?» — резонно поинтересовался один из читателей.

«Я думаю, что MH мог быть сбит украинским истребителем», — предположил другой юзер.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Комментаторы также пишут, что не доверяют официальным выводам следствия.

«Проследив за ходом расследования со всеми его несоответствиями, я мало верю официальным выводам. Ракета могла быть выпущена, как украинцами, так и мятежниками. Первые были в этом заинтересованы в сто раз больше, чем вторые или Россия», — резюмировал голландский комментатор.

Ранее австралийский журналист Джон Хелмер высказал мнение, что судьи Нидерландов применили довольно любопытный подход в рамках разбирательства по MH17. По словам Хелмера, подобное желание его удивило, но в решении суда есть логика.