Маша Распутина отреагировала на признания дочери о домогательствах со стороны брата

Москва, 18 ноября. Поп-исполнительница Маша Распутина рассказала, как отнеслась к новостям о резонансных высказываниях дочери Марии в программе «Прямой эфир». Звезда также объяснила, почему часто оказывается в центре скандалов.

Дочь Маши Распутиной Мария удивила зрителей шоу «Прямой эфир» признанием в том, что столкнулась с харассментом со стороны брата. Певица затронула эту тему в интервью Алене Жигаловой. Артистка призналась, что не ожидала от дочери участия в программе Андрея Малахова.

«Что по дочери. Как там сказано: не отвечает сын за отца, а отец за сына. Я сама узнала, что она (дочь Маша) без моего ведома пошла туда (шоу Малахова)», — объяснила артистка в шоу «Алена, блин!».

Распутина также затронула тему собственных скандалов. Звезда призналась, что уже давно не обращает внимание на «грязные» истории о себе.

«У меня один журналист недавно спросил: «Маша, почему у вас постоянные семейные скандалы?». А я говорю: «А вы видели, чтобы я закатывала где-то скандалы? Меня нет никогда»», — подчеркнула исполнительница.

Артистка также призналась, что была шокирована решение дочери обратиться к Андрею Малахову. Певица рассказала о диалоге с ребенком после скандального эфира.