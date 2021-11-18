Главред La Repubblica Молинари отправил Захаровой ответ на критику своей статьи

Рим, 18 ноября. Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари отреагировал на резкие слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. По словам журналиста, он направил ответ на критику лично дипломату.

Недавно Молинари опубликовал статью, где возложил ответственность за кризис с мигрантами на Россию якобы из-за «Северного потока — 2». Захарова назвала текст «смердящей клеветой» и предложила итальянцу топить свой дом газетой La Repubblica. Молинари рассказал, что отправил официальному представителю МИД России ответ.

«Если Захарова сочтет нужным, она его распространит», — сказал Молинари РИА Новости.

Ранее российский дипломат в своем комментарии предложила итальянскому журналисту написать хоть «одно предложение правды». Она также назвала заявление Молинари хамским.