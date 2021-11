Глава миссии ООН в Сомали приветствовал формирование верхней палаты парламента

Могадишо, 23 февраля. Глава миссии ООН по содействию Сомали (МООНСОМ) Джеймс Свон на брифинге в Совете Безопасности приветствовал завершение формирования верхней палаты восточноафриканского парламента. По его словам, женщин избрали на 14 из 54 мест, что составило 26% сенаторов.

Теперь предстоит назначить 275 депутатов нижней Народной палаты. После объединения и приведения к присяге законодательный орган приступит к избранию президента.

«Полное включение и представительство женщин как в политической, так и во всех секторах жизни является ключом к устойчивому миру и развитию Сомали», — подчеркнул спецпред генсека международной организации.

Ситуация в области безопасности по-прежнему остается нестабильной, продолжил Джеймс Свон. Экстремистское объединение «Аш-Шабаб» применяет самодельные взрывные устройства и увеличивает число террористов-смертников. При этом Миссия Африканского союза в Сомали постепенно передает местной армии обязанности по обеспечению безопасности, но в целом отстает от графика.

1/4 @UN Special Representative James Swan briefed #UNSC on #Somalia alongside #AMISOM head @AmbFMadeira & co-founder of the Somali Women's Leadership Initiative Asha Siyad, welcoming the progress already made and urging swift completion of the House of People #elections. pic.twitter.com/BcYvxNJV7K — UNSOM (@UNSomalia) November 17, 2021

Глава АМИСОМ Франциско Мадейра также заявил о важности укрепления голоса женщин, но отметил не реализацию одобренной 30% квоты. По его словам, Совет мира и безопасности АС поручил миротворческим силам поддержать избирательный процесс. Так, Могадишо стал первым членом Африканского союза, получившим технических экспертов, консультантов и сотрудников служб безопасности.

Исполнительный директор Инициативы по лидерству сомалийских женщин Аша Сияд подчеркнула, что клановая система сводит их участие в политике и в общественных сферах до ограниченной и незначительной роли. По ее мнению, непрямые выборы лишили избирательных прав почти все взрослое население страны, включая мужчин, молодежь, общины меньшинств и инвалидов, поэтому в 2025 и 2026 годах нужен избирательный процесс по схеме «один человек — один голос».

2/4 Mr. Swan urged for a list of seats reserved for women to be published & assurance that the 30 per cent women’s quota in Parliament is attained; stressed that women’s full inclusion & representation in political life is key for #Somalia’s sustainable peace and development. pic.twitter.com/0OqetoOixS — UNSOM (@UNSomalia) November 17, 2021

Представитель России в Совбезе, назвав формирование Сената и 26% вовлеченность женщин в законодательном органе важной вехой, настоятельно потребовала правительство и миротворцев Африканского союза бороться с «Аш-Шабаб», в частности, во время выборов. По ее словам, любые решения о будущем АМИСОМ необходимо принимать с учетом интересов Могадишо.

Сомалийский представитель сообщил о старте избрания нижней Народной палаты и заверил, что регионы зарезервируют для женщин как минимум 82 из 275 мест. Перейдя к мерам безопасности на период после 2021 года, он подтвердил противодействие «Аш-Шабааб» и восстановление стратегических мест.

Власти взаимодействовали с Африканским союзом и АМИСОМ, чтобы разработать концепцию операций в соответствии с мандатом Совета Безопасности, но процесс застопорился. При этом правительство не согласится ни на одну смешанную многоаспектную миссию Африканского союза — ООН на территории страны.

3/4 The ongoing delays in the electoral process continue to stall progress on key national priorities, including #governance, #security, and #development, said @UN Special Representative Swan. pic.twitter.com/t1EPk6WwNp — UNSOM (@UNSomalia) November 17, 2021

Специальный представитель генсека по Сомали и глава МООНСОМ Джеймс Свон также затронул гуманитарную ситуацию, которая, по его словам, остается тяжелой, усугубляемой конфликтами, перемещениями и вспышками болезней.

В 2022 году гумпомощь потребуется 7,7 миллионам граждан. Кроме того, около 1,2 млн детей в возрасте до пяти лет не хватит еды, а план гуманитарного реагирования в настоящее время финансируется лишь на 51%.

Несмотря на достигнутый прогресс, усилия политических лидеров Сомали необходимо удвоить в предстоящие недели, чтобы избрать нижнюю палату парламента, объединить с верхней и приступить к президентским выборам. Аналогично высказались и представители Великобритании, Индии, Туниса, Ирландии, Эстонии, США, Вьетнама, Норвегии, Китая, Франции и Мексики в Совбезе.