Родственники нашли близкого, который заявил о своем рабстве в Казахстане

В семье Алексея Котова рассказали, что он пропал в 1999 году и с тех пор ни разу не выходил на связь. Увидев нашумевший в Интернете ролик с его участием, семья обратилась за помощью к властям. Теперь блудного родственника готовят к возвращению на родину.

В Интернете появилось видео, где россиянин заявил, что находится в рабстве в Казахстане и просит о помощи. Родственники рассказали, что Алексей пропал сразу после службы в армии. Они тщетно пытались найти его и даже обращались в передачу «Жди меня». Узнав, что с ним все в порядке, родной дядя пропавшего признался, что очень обрадовался.

«Думали, все, говорю, наверное, в живых нет. А вот видите как — нашелся», — радуется Алексей Котов.

Алексей жил в селе Горе-Грязь в Ярославской области. Местные жители помнят его еще подростком, рассказывают, что часто видели его играющим с друзьями на улице.

«Так обрадовались-то все, как же? Столько времени не было его», — признается жительница села Галина Шамарина.

Местный житель Николай Гольнев, бывавший в свое время в Казахстане, считает, что Алексей не мог выбраться с фермы, на которой его нашли, по причине ее удаленности от цивилизации. Мужчина недоумевает, почему участковый не заявил о гражданине другой страны в местные органы власти.

«Если участковый знал, что у него на ферме живет кто-то, то по идее, там должно было быть как? Он должен был узнать кто и откуда. Тем более, это бледнолицый, как говорится, русский, славянин, а там братья-казахи по-другому немножко выглядят», — рассуждает Николай.

За дело пропавшего россиянина лично взялся уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Он проследил, чтобы управление внутренних дел направило в консульство России официальную информацию, подтверждающую гражданство Алексея Котова, чтобы мужчина смог получить справку о возвращении на родину.

«Он находится в Караганде, в полиции, вместе с депутатом Ярославского муниципалитета Дмитрием Соколовым и российским консулом. Там проводятся сейчас следственные действия правоохранительными органами Казахстана по этой ситуации и собирается соответствующая информация», — заявил чиновник.

По словам Сергея Бабурыкина, местные власти готовы обеспечить «казахскому пленнику» медицинскую и психологическую помощь в условиях санатория, выдать ему все необходимые документ и предоставить работу.