Полицейские ищут новый дом для спасенных под Красноярском щенков

Красноярск, 18 ноября. Сотрудники полиции нашли семерых щенят в Емельяновском районе Красноярской области. Теперь они ищут новый дом для малышей.

Возле участка недавно появилась дружелюбная уличная собака. Она всегда встречала перед работой стражей порядка. Через некоторое время правоохранители обнаружили животное в снегу, возле которого лежали семь маленьких щенят. Полицейские временно приютили у себя детенышей.

«Щенята ласковые, дружелюбные, игривые, все команды схватывают на лету, и очень мечтают обрести свое собачье счастье в новом доме!» — поделились полицейские в социальных сетях.

Щенята немного подросли и окрепли. Все пушистые малыши оказались здоровыми, любопытными и активными.

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