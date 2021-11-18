«ФАН повсюду»: что происходит на границе Армении и Азербайджана

16 ноября между Арменией и Азербайджаном снова завязались бои по линии государственной границы, которая до сих пор не определена. Огонь удалось погасить только после вмешательства министра обороны России Сергея Шойгу. Таким образом, даже спустя год после окончания войны в Нагорном Карабахе, в регионе сохраняется значительный конфликтный потенциал.

Почему в ситуацию в Нагорном Карабахе не вмешивается ОДКБ, а обострение носит сугубо тактический характер? Кому выгодны локальные боевые столкновения на границе и стоит ли ожидать новых в обозримом будущем? Обо всем этом и многом другом беседуем с автором Telegram-канала «Южный ветер».

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В выпуске:

Обострение на армяно-азербайджанской границе — тактический ход?

Почему Аршака Карапетяна освободили от должности министра обороны Армении?

Зачем Никол Пашинян затягивает процесс по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы?

Какой стороне выгодны локальные стычки на линии соприкосновения?

Как нужно расценивать сдержанные заявления ОДКБ по сложившейся ситуации?

Проблемы демаркации армяно-азербайджанской границы.

Ближайшие перспективы развития ситуации.

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