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«ФАН повсюду»: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит на границе Армении и Азербайджана
Global Look Press  /  Sadak Souici / Piero Tenagli

16 ноября между Арменией и Азербайджаном снова завязались бои по линии государственной границы, которая до сих пор не определена. Огонь удалось погасить только после вмешательства министра обороны России Сергея Шойгу. Таким образом, даже спустя год после окончания войны в Нагорном Карабахе, в регионе сохраняется значительный конфликтный потенциал.

Почему в ситуацию в Нагорном Карабахе не вмешивается ОДКБ, а обострение носит сугубо тактический характер? Кому выгодны локальные боевые столкновения на границе и стоит ли ожидать новых в обозримом будущем? Обо всем этом и многом другом беседуем с автором Telegram-канала «Южный ветер».

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В выпуске:

Обострение на армяно-азербайджанской границе — тактический ход?

Почему Аршака Карапетяна освободили от должности министра обороны Армении?

Зачем Никол Пашинян затягивает процесс по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы?

Какой стороне выгодны локальные стычки на линии соприкосновения?

Как нужно расценивать сдержанные заявления ОДКБ по сложившейся ситуации?

Проблемы демаркации армяно-азербайджанской границы.

Ближайшие перспективы развития ситуации.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит на границе Армении и Азербайджана
азербайджан армения нагорный карабах южный ветер
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