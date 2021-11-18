Кедми высмеял попытки Британии вернуть себе статус сверхдержавы маневрами на Украине

Москва, 18 ноября. Британия пытается убедить международное сообщество в том, что она по-прежнему является мировой державой, однако при этом Лондон не обладает необходимой для этого статуса политической и военной силой.

Военно-политический эксперт Яков Кедми прокомментировал новость о том, что Британия хочет направить на Украину 600 бойцов сил специального назначения для обеспечения ее безопасности. Кедми высмеял попытки британцев играть в глобальную сверхдержаву и вернуть себе статус маневрами на территории другой страны, передает «Экономика сегодня».

«Они пытаются всем показать, что пошлют на Украину батальон парашютистов. Сами англичане от этого смеются. Это просто работа на публику, чтобы что-то сказать. Это попытка создать ощущение того, чего нет», — сообщил эксперт.

По его словам, попытки Британии вернуть себе утраченный еще в 1939 году статус не увенчаются успехом. Кедми отметил, что на сегодняшний день в мире существуют только три сверхдержавы — США, Россия и Китай.

«Серьезно относиться к британским заявлениям не стоит. За ними ничего нет. Ни военной, ни политической силы, ни международного положения», — сказал Кедми в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Россия призвала Британию отказаться от намерений демонтировать отношения и заняться нормализацией контактов. При этом в Лондоне считают, что в настоящее время риск войны между РФ и Западом существенно возрос, передает «Царьград».