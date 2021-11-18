Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе ракетой «Циркон» в Белом море

Москва, 18 ноября. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал Горшков».

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российский фрегат 18 ноября выполнил испытательную стрельбу «Цирконом». Ракета успешно поразила морскую мишень в Белом море. Там добавили, что полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, передает телеканал «Звезда».

Отметим, что новейшая противокорабельная ракета «Циркон» была разработана специалистами АО «ВПК "НПО машиностроения"». Ее принципиальным отличием является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с западными аналогами.

Ранее сообщалось, что ракеты «Циркон» морского базирования будут поставляться в российскую армию на основе уже заключенного долгосрочного контракта. По словам специалистов, они являются эффективным гиперзвуковым оружием, передает «Царьград».