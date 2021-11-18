Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил о разводе с женой

Москва, 18 ноября. Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с поклонниками печальной новостью: 42-летний заслуженный мастер спорта России принял решение развестись с супругой Екатериной спустя почти девять лет совместной жизни.

Екатерина Комякова, взявшая после свадьбы фамилию мужа, стала второй супругой футболиста. Они расписались 11 декабря 2012 года. Вскоре у пары родился сын Алекс, ставший третьим ребенком для Малафеева. Первые слухи о том, что их брак дал трещину, начали появляться в начале осени. Теперь эту информацию подтвердил и сам экс-футболист.

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь...» — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники Малафеева выразили сожаление касательно сложившейся ситуации и отметили, что жизнь — штука непредсказуемая. Другие признались, что уже давно догадывались о назревающем крахе семьи, на что указывало якобы пренебрежительное отношение к мужу со стороны Екатерины, демонстрировавшееся женщиной в различных публикациях.

Некоторые пользователи при этом отметили, что и сам Малафеев не является примерным мужем. Напомнили ему и о теплом поздравлении, которое бывшая звезда футбола адресовал праздновавшей в середине ноября день рождения модели Виктории Одинцовой.