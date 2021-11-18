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Переболевший COVID-19 певец Александр Серов готовится к выписке из больницы

Общество
Переболевший COVID-19 певец Александр Серов готовится к выписке из больницы
instagram.com  /  @alexander_serov_official

Москва, 18 ноября. Певец Александр Серов планирует вернуться домой уже 19 ноября. Артист провел несколько недель в больнице после госпитализации с симптомами коронавирусной инфекции.

Врачи готовы выписать Александра Серова после длительного лечения осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Артист готовится к возвращению домой 19 ноября. Об этом сообщил концертный директор звезды Александр Федорков в беседе с РИА Новости.

«Завтра выписывают», — заверил менеджер.

При этом Федорков не уточнил, выздоровел ли Серов окончательно. Незадолго до этого дочь музыканта сообщала, что ее отец проходил интенсивное лечение, но семья была настроена на скорую выписку звезды из больницы.

Александр Серов был госпитализирован в начале октября. Родственники музыканта долгое время старались скрыть новости о его обращении в больницу.

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