Работники «Кучуксульфата» выступят против рейдерского захвата завода на митинге с QR-кодами

В поселке Степное Озеро Алтайского края пройдет митинг, организованный профсоюзом предприятия «Кучуксульфат» против его рейдерского захвата. Об этом сообщает издание «Политсиб.ру» со ссылкой на представителей объединения работников.

Акция должна была изначально пройти на открытом воздухе, а прийти на нее должны были около 2,5 тысячи человек. Однако введенные из-за пандемии ограничения заставили организаторов поменять формат встречи. Теперь, по согласованию с местной администрацией, она пройдет в зале местного дома культуры с 50-процентной заполняемостью и только по QR-кодам. Последнее обстоятельство проблем доставить не должно: на предприятии привиты более 80% сотрудников, однако в кинозал в итоге попадет не более 167 человек.

Но даже такое небольшое мероприятие оказалось под угрозой срыва. По данным профсоюза, сразу после подачи заявки на проведение митинга глава администрации Степного Озера узнал о рекомендации АО «Алтайкрайэнерго» срочно отключить свет в поселке для ремонта электросетей. Однако рекомендация была подана с нарушением сроков (по регламенту нужно было предупредить за 10 дней до отключения), и чиновники населенного пункта решительно отклонили ее.

Очень похоже, что цель обеспокоенности судьбой электросетей Степного Озера непосредственно накануне митинга — помешать «кинопоказу» во избежание общественного резонанса, который он мог вызвать. Твердость же администрации населенного пункта говорит о том, что там внимательно следят за ситуацией вокруг «Кучуксульфата».

Организаторы мероприятия заявляют: митинг инициирован по причине необоснованного давления на «Кучуксульфат».

«На протяжении нескольких лет на предприятие оказывается административное давление — завод получил около сотни проверок и трехсот запросов от различных региональных и федеральных ведомств, по результатам которых не выявлено никаких нарушений», — говорится в их обращении.

Prt Scr youtube.com / KS

Организаторы сообщили о случаях принуждения акционеров «Кучуксульфата» к продаже акций. По их мнению, за этими нападками может стоять известная своими «недружественными поглощениями» инвестиционная компания «А1», входящая в консорциум «Альфа Групп».

Митинг был не первым способом обратить взор властей на ситуацию вокруг предприятия: жители Степного Озера, работники «Кучуксульфата» и районный совет народных депутатов направляли официальные письма спикеру алтайского парламента Александру Романенко, полпреду президента по Сибири Анатолию Серышеву и президенту России Владимиру Путину.

Предприятие «Кучуксульфат» было образовано путем приватизации трудовым коллективом Кучукского сульфатного завода в 1992 году. В настоящий момент это один из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края.