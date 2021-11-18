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Кабмин ФРГ отказался освещать детали переговоров Меркель с Лукашенко

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 13:38
Политика
Кабмин ФРГ отказался освещать детали переговоров Меркель с Лукашенко
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 18 ноября. Правительству Германии нечего добавить к заявлениям официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта относительно переговоров врио канцлера Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявили в ведомстве.

По словам представителя ведомства, ранее пресс-служба Правительства ФРГ уже опубликовала два коротких сообщения по итогам двух разговоров временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель с белорусским президентом Александром Лукашенко. Переговоры прошли в начале и середине недели.

«Нам нечего добавить ко вчерашнему заявлению для прессы и заявлениям официального представителя правительства ФРГ (Штеффена. — Прим. ред.) Зайберта, сделанным на правительственном брифинге», — подчеркнул он.

В сообщениях указано, что лидеры Белоруссии и Германии на переговорах обсудили ситуацию с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Ранее представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт указал на пользу диалога Меркель и Лукашенко. Этот разговор нужен был для улучшения сложившегося положения, пояснил он.

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Все новости / Политика / Кабмин ФРГ отказался освещать детали переговоров Меркель с Лукашенко
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