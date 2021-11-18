Юрист Красовская напомнила о повышении многих соцвыплат с 1 января

Москва, 18 ноября. Решением Правительства России с 1 января 2022 года изменятся размеры некоторых социальных выплат. О том, какие именно пособия увеличатся, рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин утвердил постановление об изменении размеров минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год. Согласно документу, с 1 января его минимальная сумма составит 1500 рублей, максимальная в первые три месяца — 12 792 рубля, а в следующие три месяца безработным будут выплачивать 5000 рублей.

«Для предпенсионеров максимальный размер — 12 792 рубля, а минимальный — 1500 рублей. Также планируется с 1 января 2022 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей в месяц. Проект закона был рассмотрен в первом чтении депутатами», — цитирует Красовскую Life.

Увеличение МРОТ повлечет за собой пересчет размеров пособий, которые от него зависят. В том числе это коснется минимальных выплат по беременности и родам.

«Пособие по беременности и родам рассчитывается по принципу больничного листа. Берется совокупный доход за последние два года, предшествующие году расчета. Например, в 2022 году будут браться данные за 2020–2021 годы. Далее этот доход делится на 731 и умножается на количество дней отпуска по беременности и родам для женщины. При обычной беременности отпуск по беременности и родам длится 140 дней, при осложнённой (в том числе учитывая кесарево сечение) — 156 дней, при многоплодной беременности — 194 дня», — уточнила эксперт.

Кроме того, по словам юриста, с 1 января будет произведена индексация пенсий неработающих пенсионеров, которые получают страховые пенсии по старости и инвалидности.

Пенсионный фонд ранее напомнил россиянам о возможности получить еще одну президентскую выплату. Однако для этого необходимо соблюсти несколько условий.