Доха, 18 ноября. Милитаристские выпады британских военных в адрес России противоречат реалиям, которые сейчас наблюдаются на Западе, сообщил аналитик катарского издания Al Jazeera Айюб ар-Райми.

По его словам, на сегодняшний день среди членов НАТО нет желающих вступать с Россией в вооруженный конфликт. Страны попросту заняты собственными проблемами. Так, Германия провожает с поста федерального канцлера Ангелу Меркель. Немцам куда важнее кадровые перестановки в собственном руководстве, нежели «призрак» случайной войны, пишет эксперт. Франция также готовится к выборам главы государства. США, в свою очередь, сконцентрировались на противостоянии с Китаем, уделяя России все меньше внимания.

Это означает, что рассуждения о возможной войне с Россией поставили Британию в неудобное положение. Если ее прогноз вдруг станет реальностью, воевать британцам придется самим, полагает Айюб ар-Райми.

Федеральное агентство новостей /

К счастью для Лондона, военный сценарий далек от реальности, заметил профессор Института безопасности и глобальных отношений Тахер Аббас. По его словам, кризисы, возникающие на континенте, должны урегулироваться исключительно дипломатическим путем.

Ранее, как передает «Царьград», начальник Генштаба ВС Британии Ник Картер заявлял, что риск начала «случайного» конфликта между Россией и НАТО сейчас крайне велик. Подобные заявления нередко звучат на Западе. При этом Москва регулярно подчеркивает, что не заинтересована в развязывании войны. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал рассуждения о «российской угрозе» оторванными от реальности.