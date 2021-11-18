Мартиросян назвал Харламова самым смешным юмористом

Москва, 18 ноября. Шоумен Гарик Мартиросян рассказал о своих предпочтениях в юморе. Он назвал резидента Comedy Club Гарика Харламова самым смешным комиком за всю историю.

Мартиросян стал гостем программы «Один день со звездой». В эфире он назвал имя самого смешного юмориста за всю историю. Мартиросян признался, что с большим наслаждением смотрит за выступлениями Харламова.

«Про Харламова я молчу. Хочу признаться. Я об этом говорю каждый раз. Смешнее, чем Харламов, точнее, чем Харламов — нет никого вообще на сцене. Ну вот честно. Он выходит на сцену. У него такая магия в юморе. Он смешной», — отметил Гарик Мартиросян.

По его словам, не имеет значения, что делает комик на сцене. Харламов может быть электриком или космонавтом, но с точки зрения юмора гениально сыграть, пишет Teleprogramma.pro. Комик живет в юморе, констатировал Мартиросян.

Гарик Мартиросян подтвердил ранее, что шоу «Игра» на ТНТ не будет закрыто. По его словам, съемки были приостановлены из-за коронавирусных ограничений.