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Депутат Бурматов потребовал проверить инцидент с тигренком и Басковым на «Голубом огоньке»

Общество
Депутат Бурматов потребовал проверить инцидент с тигренком и Басковым на «Голубом огоньке»
instagram.com  /  @nikolaibaskov

Москва, 18 ноября. Певец Николай Басков привлек внимание к проблеме обращения с животными, когда напугал тигренка на съемках. Депутат Владимир Бурматов готовится начать расследование в отношении работы канала «Россия-1».

Съемки шоу «Голубой огонек» обернулись неприятным инцидентом во время записи концерта Николая Баскова. Артист носил по сцене тигренка — символ грядущего года. Животное испугалось музыканта и справило нужду прямо у него на руках, после чего певец поднес животное к лицу и громко спел ему. Это происшествие встревожило депутата Госдумы Владимира Борщева.

Парламентарий осудил решение канала «Россия-1» использовать тигренка в качестве реквизита. Он также заверил в беседе с телеканалом «360», что потребует от компетентных органов провести проверку инцидента.

«Мы готовим запросы в надзорные ведомства. Совершенно точно это будет Росприроднадзор, поскольку речь идет о тигре. Возможно, прокуратура. Мы сейчас изучаем обстоятельства и возможные факты нарушения. Возможно, [обратимся — прим.] в Россельхознадзор», — пообещал депутат.

Скандальное происшествие также возмутило активистку Людмилу Бычкову. Зоозащитница объяснила, почему недопустимо эксплуатировать животных ради заработка в индустрии развлечений.

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