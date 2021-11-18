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Звезды Голливуда осудили Израиль, обвинивший палестинские НКО в терроризме

Весь мир
Звезды Голливуда осудили Израиль, обвинивший палестинские НКО в терроризме
wikimedia.org  /  Thomas Wolf / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 18 ноября. Более сотни голливудских актеров, режиссеров, писателей и музыкантов подписали открытое письмо с критикой решения руководства Израиля об объявлении шести палестинских гражданских организаций террористическими. Деятели киноиндустрии призвали правительство еврейского государства отменить вынесенное решение.

«Жизненно важная работа этих шести организаций по защите и расширению прав и возможностей палестинцев и привлечение Израиля к ответственности за его грубые нарушения прав человека и режим апартеида институционализированной расовой дискриминации — это именно та работа, которую Израиль пытается пресечь», — сказано в письме.

В числе подписантов находятся Ричард Гир, Марк Руффало, Тильда Суинтон, Сьюзан Сарандон, Саймон Пегг, режиссер Кен Лоуч, музыкант Джарвис Кокер, группа Massive Attack, писатели Рашид Халиди и Наоми Кляйн.

Речь идет о таких неправительственных организациях, как «Аль-Хак», «Аддамир», Центр исследований и разработок «Бисан», Союз комитетов палестинских женщин, «Защита детей Палестины», Союз комитетов по сельскохозяйственным работам. Они оказались внесены в список террористических организаций в октябре 2021 года по решению министра обороны Израиля Бени Ганца.

Данный шаг дает властям право закрывать офисы, изымать активы, арестовывать и заключать в тюрьму сотрудников этих структур без суда или официального публичного разбирательства. Израильские силы безопасности считают, что эти группы связаны с «Народным фронтом освобождения Палестины».

Звезды Голливуда осудили Израиль за признание шести палестинских НКО террористическими
Федеральное агентство новостей /

С осуждением данного шага выступили ООН, американские правозащитные организации, конгрессмены. Так, 29 октября представитель Демократической партии США Бетти МакКоллум представила резолюцию с осуждением израильских действий.

Позже, в ходе проведенного Front-Line Defenders (FLD) расследования было установлено, что телефоны нескольких палестинцев, состоящих в перечисленных организациях, подверглись взлому. Причем внедрение в девайсы произошло за несколько дней до приказа Ганца.

«Угроза возмездия реальна и ставит под угрозу не только сами организации, но и все палестинское гражданское общество и десятки тысяч палестинцев, которым они служат каждый день», — говорится в письме из Голливуда.

Аналогичные послания о солидарности с палестинскими структурами уже составлены более чем сотней благотворительных организаций.

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