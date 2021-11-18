Жириновский счел правомерным возбуждение уголовного дела против коммуниста Рашкина

Москва, 18 ноября. Вина депутата КПРФ Валерия Рашкина очевидна, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так он прокомментировал получение Госдумой запроса генерального прокурора о лишении коммуниста неприкосновенности.

По словам Жириновского, это нужно было сделать давно, поскольку вина Рашкина является очевидной. Против депутата возбуждено уголовное дело, и он будет осужден на длительный срок, добавил лидер ЛДПР.

«Рашкин занимался незаконной охотой. Зачем убивать лося? У тебя есть разрешение? Нет, он нарушил закон. Поэтому, Валерий Федрович, прощаемся с вами, будем долго помнить ваши плохие дела», — сказал он.

Ранее стало известно, что Рашкин признался в убийстве лося, которого правоохранители обнаружили в багажнике его автомобиля. Депутат назвал себя жертвой стечения обстоятельств.