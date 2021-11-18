Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 14:28
14:27
Общество
Новым ректором СПбГИКиТ станет продюсер и сценарист Наталия Горина
14:26
Экономика
Центробанк обновил официальные курсы валют на 19 ноября
14:20
Происшествия
Волгоградец обстрелял проезжающий мимо автомобиль после того, как справил нужду на дороге
14:18
Общество
Причиной смерти ведущей Кристины Асмаловской стал цирроз печени
14:15
Происшествия
СК опубликовал кадры с места убийства 15-летнего школьника в Озерске
14:11
Политика
Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против 23 граждан России
14:07
Весь мир
Алжир подтвердил готовность покрыть любой спрос на газ для стран ЕС
14:06
Происшествия
Молодой ростовчанин швырнул десятимесячную дочь головой в бетонную стену
14:04
Политика
МИД Украины не увидел «ничего хорошего» в публикации дипломатической переписки Лаврова
14:04
Общество
Малышева посоветовала есть свинину для повышения иммунитета и борьбы с раком
Все новости

Жириновский счел правомерным возбуждение уголовного дела против коммуниста Рашкина

Политика
Жириновский счел правомерным возбуждение уголовного дела против коммуниста Рашкина
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 18 ноября. Вина депутата КПРФ Валерия Рашкина очевидна, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так он прокомментировал получение Госдумой запроса генерального прокурора о лишении коммуниста неприкосновенности.

По словам Жириновского, это нужно было сделать давно, поскольку вина Рашкина является очевидной. Против депутата возбуждено уголовное дело, и он будет осужден на длительный срок, добавил лидер ЛДПР.

«Рашкин занимался незаконной охотой. Зачем убивать лося? У тебя есть разрешение? Нет, он нарушил закон. Поэтому, Валерий Федрович, прощаемся с вами, будем долго помнить ваши плохие дела», — сказал он.

Ранее стало известно, что Рашкин признался в убийстве лося, которого правоохранители обнаружили в багажнике его автомобиля. Депутат назвал себя жертвой стечения обстоятельств.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Жириновский счел правомерным возбуждение уголовного дела против коммуниста Рашкина
Жириновский генпрокуратура рашкин
Комментировать