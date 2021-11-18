Спортивный психолог Гущин назвал главного тренера сборной России «плакатером»

Москва, 18 ноября. Психолог Вадим Гущин оценил высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина, который допустил свой уход из национальной команды.

Спортивный психолог Вадим Гущин считает, что Валерий Карпин сильно отличается от своего предшественника Станислава Черчесова. Об этом доктор медицинских наук рассказал в разговоре с журналистами «Чемпионат».

«Карпин по стилю коммуникации в стрессовой ситуации — «плакатер». Смысл этого стиля: человек всячески пытается добиться внешней помощи и поддержки. Он даже готов взять на себя ответственность, готов рассказать вам все в мельчайших деталях о том, что происходило, что чувствовал, какие сомнения испытывал. Все это затевается ради одного — получить внешнюю поддержку и одобрение», — подчеркнул Гущин.

Карпин заявил, что может уйти с поста главного тренера национальной команды в эфире передачи «Коммент.Шоу». Наставник российской сборной признался, что после поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2022 от Хорватии ему нужно время для раздумий. Карпин занял пост главного тренера сборной в июле 2021 года.