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Слухи о смертельном отравлении исламского проповедника Гюлена всколыхнули Турцию

Весь мир
Слухи о смертельном отравлении исламского проповедника Гюлена всколыхнули Турцию
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Depo Photos / ZUMAPRESS.com / Matt Smith / dpa

Исламский религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации путча 2016 года, мог быть отравлен в США в ночь на 17 ноября. Один из его сторонников, находившийся в поместье в Пенсильвании, предположительно покончил с собой. Об этом сообщил канал OdaTV.

По данным СМИ, приверженцам движения Гюлена (иначе — гюленисты или FETÖ) было поручено не распространяться о произошедшем. Несмотря на это, спецслужбы, с которыми связались журналисты OdaTV, подтвердили информацию об отравлении.

Въезд в поместье в Пенсильвании, где проживает Гюлен, запрещен. Охранные меры усилены до максимального уровня, чтобы информация не просочилась в СМИ, утверждает OdaTV.

При этом о неладном также заговорил и журналист Бурак Бекироглу. На своей странице в Twitter он сообщил, что Гюлена отравил человек из окружения Джевдета Тюркйолу — «правой руки» лидера FETÖ. В Сети даже писали, что этот некто был турецким разведчиком.

Далее Бекироглу поведал, что в результате отравления исламский проповедник потерял способность разговаривать, а предполагаемым виновником случившегося является сторонник (мулла) общественного деятеля. По его словам, очевидцы поклялись на Коране не сообщать информацию о покушении. В целом многие пользователи соцсетей ссылались на свои «источники» и выдвигали разные версии произошедшего. 

Долгое время от гюленистов не поступало никаких комментариев о возможном отравлении. Однако вечером 17 ноября журналист и сторонник FETÖ Эмре Услу, указав на свои источники, опроверг заявления OdaTV о смерти Фетхуллаха Гюлена и отметил, что тот находится в полном здравии. По мнению Услу, шум вокруг проповедника поднимается для того, чтобы сменить повестку и не говорить о предполагаемой тяжелой болезни президента Реджепа Таийипа Эрдогана.

Затем на связь вышел и Джевдет Тюркйолу. Он опубликовал видео, в котором сообщил, что жизни Гюлена ничего не угрожает, а слухи о покушении являются «ложными новостями».

В результате ночью 18 ноября (вечером 17 ноября по американскому времени) члены FETÖ опубликовали ролик на YouTube с вечерней молитвы. Фетхуллах Гюлен кажется абсолютно здоровым на видео, однако доказательств того, что материал был снят именно 17 ноября, нет. Кроме того, ролик представлял собой серию нарезок.

Все следят

Новости о возможной гибели Фетхуллаха Гюлена, врага Реджепа Тайипа Эрдогана, вышли на повестку дня. Начальник вашингтонского бюро информагентства Anadolu Хакан Джопур сообщил, что внимательно следит за происходящим. По его словам, источники в американской полиции и местные СМИ не освещают информацию по данному поводу.

«Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло, возможно, что-то произошло, и об этом не было донесено в полицию (пока). Однако даже организация [гюленистов] не может долго скрывать такую ситуацию», — написал журналист.

Известный колумнист канала Habertürk Фатих Алтайлы в своей статье сообщил, что подключил свои источники и ресурсы его знакомых к этому вопросу, однако ни в Турции, ни в США никто не смог подтвердить новость о смерти Гюлена.

Сам журналист считает, что слухи об отравлении были распространены некими людьми из самой FETÖ, чтобы узнать реакцию ее членов на «убийство» лидера организации и определить их дальнейшие действия при таком раскладе. То есть это был своего рода тест для того, чтобы вычислить возможные сценарии борьбы за власть в организации после реальной смерти Фетхуллаха Гюлена.

«Я думаю, вы можете быть уверены, что последствия, вызванные данными слухами, были рассмотрены сегодня в одной из комнат в коридорах ЦРУ!» — заключил Алтайлы.

Таким образом, доподлинно неизвестно, что произошло в поместье проповедника. Однако можно допустить, что новости о смерти лидера FETÖ могли быть сфабрикованы и умышленно выложены в Сеть с определенными целями. В то же время если факт несмертельного отравления действительно имел место быть, то окружение религиозного деятеля, по-видимому, будет делать все возможное, чтобы «замять» произошедшее. 

Путь от дружбы до ненависти

Когда-то движение Гюлена имело миллионы сторонников в Турции. Людей привлекали идеи о развитии образования и налаживании межкультурного диалога. FETÖ проводила олимпиады по турецкому языку и продвигала культуру республики за рубежом. Гюленисты даже сыграли ведущую роль в победе партии Эрдогана на выборах в парламент в 2002 году.

Отношения между нынешним президентом и Гюленом обострились в 2013 году. Последний раскритиковал турецкое руководство за подавление антиправительственных акций протеста. После этого разгорелся крупный коррупционный скандал, и руководство Турции заявило, что связанные с Гюленом судьи организовали утечку сведений о причастности чиновников и бизнесменов, близких к нынешнему президенту, к коррупционным схемам. В FETÖ отвергли данные утверждения.

Однако ключевым событием в отношениях Эрдогана и Гюлена стала неудавшаяся попытка военного переворота 15-16 июля 2016 года. В результате путча погиб 251 человек, более тысячи получили ранения.

Турецкое руководство назвало главным вдохновителем и организатором попытки мятежа Фетхуллаха Гюлена. Власти страны по сей день требуют экстрадировать религиозного деятеля из Соединенных Штатов, где он проживает с 1999 года. При этом сам Гюлен отвергает причастность к путчу.

Попытка переворота «развязала руки» властям Турции, запустившим масштабную кампанию по избавлению от неугодных граждан. В республике начались массовые чистки в органах власти, армии, судах, спецслужбах, образовательных учреждениях. Более 292 тысяч человек были арестованы по подозрению в связях с FETÖ, от 130-150 тысяч граждан лишились работы. Кроме того, деятельность прекратили десятки СМИ, а некоторые оппозиционные депутаты и журналисты отправились за решетку.

Репрессии коснулись гюленистов не только внутри страны, но и за рубежом. Согласно недавнему докладу НПО Freedom House о транснациональных репрессиях, Турция заняла первое место среди стран, которые реализовывали незаконную выдачу лиц из принимающих государств. С июля 2016 года турецкое правительство преследует своих предполагаемых врагов по меньшей мере в 30 странах по всему миру, в том числе на постсоветском пространстве.

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