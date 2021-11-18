Слухи о смертельном отравлении исламского проповедника Гюлена всколыхнули Турцию

Исламский религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации путча 2016 года, мог быть отравлен в США в ночь на 17 ноября. Один из его сторонников, находившийся в поместье в Пенсильвании, предположительно покончил с собой. Об этом сообщил канал OdaTV.

По данным СМИ, приверженцам движения Гюлена (иначе — гюленисты или FETÖ) было поручено не распространяться о произошедшем. Несмотря на это, спецслужбы, с которыми связались журналисты OdaTV, подтвердили информацию об отравлении.

Въезд в поместье в Пенсильвании, где проживает Гюлен, запрещен. Охранные меры усилены до максимального уровня, чтобы информация не просочилась в СМИ, утверждает OdaTV.

Odatv örgütün kalbinden bildiriyor: Fethullah Gülen zehirlendi... Bir de intihar



Ayrıntılar Odatv’de yer almaya devam edecek...https://t.co/sXvaKCYsPQ pic.twitter.com/1wYeLuwUNZ — Odatv (@odatv) November 17, 2021

При этом о неладном также заговорил и журналист Бурак Бекироглу. На своей странице в Twitter он сообщил, что Гюлена отравил человек из окружения Джевдета Тюркйолу — «правой руки» лидера FETÖ. В Сети даже писали, что этот некто был турецким разведчиком.

Далее Бекироглу поведал, что в результате отравления исламский проповедник потерял способность разговаривать, а предполагаемым виновником случившегося является сторонник (мулла) общественного деятеля. По его словам, очевидцы поклялись на Коране не сообщать информацию о покушении. В целом многие пользователи соцсетей ссылались на свои «источники» и выдвигали разные версии произошедшего.

PENSİLVANYADA KAOS



ABD vatandaşlarından akşam saat 19:30 gibi Cevdet Türkyolu’nun evinin etrafında kalabalıklar olduğu haberi geldi…



Konu ilgili akşam saat 23:25 ve 23:42 de başkaca güvenilir kaynaktan gelen mesajlar da Gülen’in zehirlendiği yönünde.



(Resimde ki Uzun Cevdet) pic.twitter.com/d0po7Wl3bm — Burak Bekiroğlu (@burakbekiroglu) November 16, 2021

Долгое время от гюленистов не поступало никаких комментариев о возможном отравлении. Однако вечером 17 ноября журналист и сторонник FETÖ Эмре Услу, указав на свои источники, опроверг заявления OdaTV о смерти Фетхуллаха Гюлена и отметил, что тот находится в полном здравии. По мнению Услу, шум вокруг проповедника поднимается для того, чтобы сменить повестку и не говорить о предполагаемой тяжелой болезни президента Реджепа Таийипа Эрдогана.

Затем на связь вышел и Джевдет Тюркйолу. Он опубликовал видео, в котором сообщил, что жизни Гюлена ничего не угрожает, а слухи о покушении являются «ложными новостями».

В результате ночью 18 ноября (вечером 17 ноября по американскому времени) члены FETÖ опубликовали ролик на YouTube с вечерней молитвы. Фетхуллах Гюлен кажется абсолютно здоровым на видео, однако доказательств того, что материал был снят именно 17 ноября, нет. Кроме того, ролик представлял собой серию нарезок.

Все следят

Новости о возможной гибели Фетхуллаха Гюлена, врага Реджепа Тайипа Эрдогана, вышли на повестку дня. Начальник вашингтонского бюро информагентства Anadolu Хакан Джопур сообщил, что внимательно следит за происходящим. По его словам, источники в американской полиции и местные СМИ не освещают информацию по данному поводу.

«Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло, возможно, что-то произошло, и об этом не было донесено в полицию (пока). Однако даже организация [гюленистов] не может долго скрывать такую ситуацию», — написал журналист.

Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir.



Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz.



Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız

+ — Hakan Copur (@hakancopur1) November 17, 2021

Известный колумнист канала Habertürk Фатих Алтайлы в своей статье сообщил, что подключил свои источники и ресурсы его знакомых к этому вопросу, однако ни в Турции, ни в США никто не смог подтвердить новость о смерти Гюлена.

Сам журналист считает, что слухи об отравлении были распространены некими людьми из самой FETÖ, чтобы узнать реакцию ее членов на «убийство» лидера организации и определить их дальнейшие действия при таком раскладе. То есть это был своего рода тест для того, чтобы вычислить возможные сценарии борьбы за власть в организации после реальной смерти Фетхуллаха Гюлена.

«Я думаю, вы можете быть уверены, что последствия, вызванные данными слухами, были рассмотрены сегодня в одной из комнат в коридорах ЦРУ!» — заключил Алтайлы.

Таким образом, доподлинно неизвестно, что произошло в поместье проповедника. Однако можно допустить, что новости о смерти лидера FETÖ могли быть сфабрикованы и умышленно выложены в Сеть с определенными целями. В то же время если факт несмертельного отравления действительно имел место быть, то окружение религиозного деятеля, по-видимому, будет делать все возможное, чтобы «замять» произошедшее.

Путь от дружбы до ненависти

Когда-то движение Гюлена имело миллионы сторонников в Турции. Людей привлекали идеи о развитии образования и налаживании межкультурного диалога. FETÖ проводила олимпиады по турецкому языку и продвигала культуру республики за рубежом. Гюленисты даже сыграли ведущую роль в победе партии Эрдогана на выборах в парламент в 2002 году.

Отношения между нынешним президентом и Гюленом обострились в 2013 году. Последний раскритиковал турецкое руководство за подавление антиправительственных акций протеста. После этого разгорелся крупный коррупционный скандал, и руководство Турции заявило, что связанные с Гюленом судьи организовали утечку сведений о причастности чиновников и бизнесменов, близких к нынешнему президенту, к коррупционным схемам. В FETÖ отвергли данные утверждения.

Однако ключевым событием в отношениях Эрдогана и Гюлена стала неудавшаяся попытка военного переворота 15-16 июля 2016 года. В результате путча погиб 251 человек, более тысячи получили ранения.

Tarihimizin en alçak darbe girişimi 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde asil Milletimizin destansı mücadelesi ile bertaraf edilmiştir.

Vatan uğruna canlarını feda eden

tüm şehitlerimizi rahmet, kahramanlık timsali gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.#TürkiyeGeçilmez pic.twitter.com/dvmq5Sptcc — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) July 15, 2021

Турецкое руководство назвало главным вдохновителем и организатором попытки мятежа Фетхуллаха Гюлена. Власти страны по сей день требуют экстрадировать религиозного деятеля из Соединенных Штатов, где он проживает с 1999 года. При этом сам Гюлен отвергает причастность к путчу.

Попытка переворота «развязала руки» властям Турции, запустившим масштабную кампанию по избавлению от неугодных граждан. В республике начались массовые чистки в органах власти, армии, судах, спецслужбах, образовательных учреждениях. Более 292 тысяч человек были арестованы по подозрению в связях с FETÖ, от 130-150 тысяч граждан лишились работы. Кроме того, деятельность прекратили десятки СМИ, а некоторые оппозиционные депутаты и журналисты отправились за решетку.

Репрессии коснулись гюленистов не только внутри страны, но и за рубежом. Согласно недавнему докладу НПО Freedom House о транснациональных репрессиях, Турция заняла первое место среди стран, которые реализовывали незаконную выдачу лиц из принимающих государств. С июля 2016 года турецкое правительство преследует своих предполагаемых врагов по меньшей мере в 30 странах по всему миру, в том числе на постсоветском пространстве.