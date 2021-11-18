Песков анонсировал визит Путина в Индию

Москва, 18 ноября. Москва готовит визит президента России Владимира Путина в Индию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, пока точные даты неизвестны, их сообщат позднее.

«Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Мы анонс сделаем своевременно официальный и сообщим вам точные даты», — пояснил он представителям СМИ.

Ранее Песков прокомментировал вопрос о том, когда Владимир Путин пройдет ревакцинацию против коронавируса. Глава государства намерен лично сообщить, когда это произойдет, пока подобной информации от него не поступало, отметил он.